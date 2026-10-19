Мособлводоканал выполнил 464 ремонтные работы за неделю

Мособлводоканал за прошедшую неделю выполнил 464 ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения, включая 48 плановых профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За неделю сотрудники Мособлводоканала выполнили 464 ремонтные работы: провели 48 плановых мероприятий для профилактики нештатных ситуаций и устранили текущие неисправности.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что масштабная подготовка к холодам, проведенная в прошлом году, продолжается и в этом. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов. Министерство сопровождает каждый этап.

В Шатуре на улице Жарова отремонтировали самотечный коллектор. На канализационной насосной станции в микрорайоне Керва прочистили отстойник, обеспечив бесперебойную работу оборудования.

В Куровском Орехово-Зуевского округа на улице Советской отремонтировали насос центральной насосной станции подкачки. На канализационной насосной станции в деревне Савинская очистили бассейн грабельной от крупного мусора.

В Павловском Посаде на межрайонных очистных сооружениях отремонтировали насосы № 1 и № 5 главной насосной станции. В Интернациональном переулке провели ремонтно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения.

В Электростали на станции сырого осадка прочистили первый и второй насосы, дренажный насос, метантенки и колодцы первичных отстойников. На улицах Ялагина и Рабочей отремонтировали колодцы и заменили изношенные люки.

По вопросам качества воды, плановых отключений и при обнаружении уличных утечек жители могут обратиться в Мособлводоканал по бесплатному номеру +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.