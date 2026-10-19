В Барнауле школьницу избили при попытке защитить подругу от нападения подростков

В Барнауле школьницу избили при попытке защитить подругу от нападения агрессивной группы сверстников.

Местная жительница Ольга рассказала, что что ее дочь на улице избила группа сверстников. На школьницу напали, когда она заступилась за свою подругу, из-за которой «одни проблемы».

Агрессивные школьницы избили двух девочек во дворе жилого дома. Одну из них при нанесении ударов повалили на землю. Затем младший брат набросился на нападавшую, чтобы защитить сестру.

«Я это не оставлю безнаказанно! Та, что на земле — моя дочь!», — подписала видео пользователь nurkenovaola в Instagram*.

Ольга добавила, что написала заявление в полицию. У ее дочери после избиения вырваны ногти, медики обработали раны.

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