Орнитологи подтвердили постоянное гнездование чернолобого сорокопута в Подмосковье

Чернолобый сорокопут, которого раньше считали залетным видом, начал постоянно гнездиться в Московской области. Орнитологи опубликовали результаты исследований в журнале «Московка», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В 2026 году орнитологи обнаружили в окрестностях Серебряных Прудов выводок чернолобого сорокопута из пяти слетков, а позднее — пару, которая кормила трех птенцов. Эти наблюдения подтвердили постоянное гнездование вида в Подмосковье.

Прежде чернолобый сорокопут считался в регионе залетным видом, в отличие от его сородича — краснокнижного серого сорокопута. В последние несколько лет орнитологи фиксировали лишь единичные встречи птицы, основная популяция которой гнездится значительно южнее.

«Теперь можно считать, что биоразнообразие Подмосковья пополнилось еще одним видом, что связано, скорее всего, с климатическими изменениями. Ареалы продолжают перемещаться с юга на север и, возможно, в скором времени в Подмосковье появятся новые постоянные обитатели», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Чернолобый сорокопут получил название из-за характерной «маски» на голове. Эта небольшая хищная птица питается преимущественно насекомыми, чаще из «горсти». Серый сорокопут, в отличие от него, предпочитает накалывать добычу на колючки и сучки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.