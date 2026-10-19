Подмосковье стало лидером по числу лучших наставников во Всероссийском конкурсе

В Туле завершился Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Из 400 финалистов со всей РФ победу одержали 106 человек, а регионом-лидером по числу лучших стала Московская область, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В 2026 году в конкурсе появилась новая номинация «Быть примером» — для тех, кто работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. У каждого наставника свой путь и история. Но объединяет всех желание помочь.

«Я действующий военнослужащий. Для меня наставничество началось и с ответственности за свой личный состав, и с работы с подростками. Вместе с супругой мы открыли молодежный центр, где стали помогать ребятам… Некоторые из тех, кому мы когда-то помогали, сегодня уже сами развивают проекты, снимают кино, занимаются творчеством и помогают следующим поколениям. Считаю, что абсолютно правильно, что наш президент возрождает традиции наставничества в России», — сказал один из победителей Андрей Гречкин.

Победа в конкурсе — не финальная точка. В своих регионах наставники продолжат развивать проекты и передавать полученный опыт коллегам.

Конкурс проходит третий год по поручению президента России Владимира Путина. Его проводят в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

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