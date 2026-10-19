Эксперт Якубович объяснил, как решить спор из-за залива без суда

Медиация помогает разрешать коммунальные конфликты без судебных разбирательств, но в России ее используют редко, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, за прорыв на общедомовом имуществе в большинстве случаев отвечает управляющая компания. Речь идет о стояках, лежаках, элементах отопления и водоснабжения. Однако разногласия о виновнике залива могут затянуться на годы.

Якубович пояснил, что на практике все сложнее.

«Люди не хотят признавать свою ответственность, управляющие компании не хотят платить, и конфликт переходит в судебную плоскость, где обе стороны тратят время, деньги и нервы. Что можно сделать, чтобы не доводить до суда? Первое — зафиксировать факт залива: пригласить представителя УК, составить акт, сфотографировать повреждения. Второе — попробовать договориться, иногда достаточно просто поговорить без взаимных обвинений. Третье — медиация. Опыт показывает: большинство коммунальных споров можно решить на ранней стадии, если есть нейтральный посредник, который поможет сторонам услышать друг друга», — уточнил эксперт.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде, в 2024 году из 28 миллионов гражданских дел стороны заключили медиативные соглашения лишь в 463 случаях.

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