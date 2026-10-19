Суд приостановил работу трех столичных ресторанов из-за антисанитарии
Никулинский районный суд Москвы приостановил работу трех ресторанов быстрого питания из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
15 сентября суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей Омарова З. З., Магомедова А. И. и Беркиханова А. М.
Установлено, что в ходе проверки заведений Djedu bistro, Home Bakery и Ami на улице Винницкой были выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований.
Столичный суд признал предпринимателей виновными по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведений на 60 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.
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