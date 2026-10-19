Зрители «Поющих мостов» забирались на львов в Петербурге и вредили памятникам

В Петербурге после завершения 11-го сезона «Поющих мостов» напомнили о вреде для скульптур: зрители забирались на постаменты львов на Адмиралтейской набережной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов объяснил: прикосновения стирают патину, защищающую металл. Он начинает быстрее разрушаться, а через возникающие отверстия внутрь попадает вода.

«Один из эффективных способов борьбы с вандализмом — установка камер видеонаблюдения. В этом году мы заключили соответствующее соглашение с Комитетом по информатизации и связи. Также обсуждаем вопрос увеличения штрафов», — сообщил Михайлов.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что прыжки на скульптуры создают микроудары, а металлические детали одежды и сумок повреждают поверхность.

Блогер Глеб Степанский призвал отличать вандализм от безобидного взаимодействия с памятниками. По его мнению, предотвратить случайные повреждения помогут организация пространства, ограничение доступа к уязвимым деталям и регулярный уход. Сохранить наследие и живую связь жителей с историей, считает он, одинаково важно.

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