В школе Красногорска заработали биометрия и ИИ-сервисы

Сбер совместно с Правительством Московской области запустил пилотный проект «Технологичная школа» в образовательном центре «Полет» в Красногорске. Теперь у учеников есть еще один способ прохода через школьный турникет — по биометрии.

При выборе этого способа можно не носить с собой пропуск: достаточно посмотреть в камеру, и система распознает ученика, откроет турникет и зафиксирует проход. О том, что ребенок вошел в школу или вышел из нее, родители получают уведомление в СберБанк Онлайн. Такое же уведомление родители получают при проходе ребенка по детской или молодежной СберКарте. Подключение биометрии — дело добровольное и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Привычные способы прохода в школу сохраняются.

Кроме того, для школьников, увлеченных моделированием, в «Полете» появилась 3D-печать: ученики придумывают объект, создают его цифровой образ с помощью Kandinsky 3D и получают готовый предмет. Первые модели — символ образовательного центра — уже напечатали участники кружка робототехники.

«Школа — первое место, где ребенок учится жить самостоятельно, и задача технологий здесь — поддерживать его в этом, а родителям — давать уверенность, что все в порядке. Красногорск открывает первый этап проекта в регионе, а до конца года в Московской области появятся еще 17 таких школ. По сути, вместе с Подмосковьем мы проектируем, какой будет школа ближайших лет. И я уверен: она будет удобной для детей, понятной для родителей и бережной к учителю», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Проект «Технологичная школа» уже развивается и в других регионах: первые 10 школ были запущены в сентябре при поддержке Правительства Ленинградской области.

«Школа всегда была местом, где ребенок впервые остается один на один с миром — без родителей, со своими решениями и своей ответственностью. Технологичная школа не отменяет этот опыт, а делает его безопасным: технологии берут на себя рутину, а детям и учителям остается главное — учиться и учить. Для нас важно, что школа, семья и технологии здесь работают вместе, в одной среде и ради одного результата. Мы верим, что именно так будет устроена школа ближайшего будущего, и рады, что она начинается у нас», — пояснила директор образовательного центра «Полет» Ирина Северилова.