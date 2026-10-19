Сборные Подмосковья выиграли два золота первенства России по хоккею на траве

Юниорская и юниорская женская сборные Московской области завоевали золотые медали первенства России по хоккею на траве среди спортсменов 15–21 года. Турниры прошли с 9 по 18 октября в Санкт-Петербурге и Крымске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборные Московской области завоевали две золотые медали первенства России по хоккею на траве среди юниоров и юниорок 15–21 года. Соревнования проходили с 9 по 18 октября и объединили сильнейшие команды из различных регионов страны.

Мужская сборная победила на турнире в Санкт-Петербурге. Артема Мурашкина признали лучшим защитником соревнований. Серебро завоевала команда Екатеринбурга, бронзу — команда Москвы.

Женская сборная выиграла турнир в Крымске Краснодарского края. Все участницы команды — воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта. Алису Бажукову признали лучшим вратарем, Киру Захарову — лучшим защитником, Ксению Королеву — лучшим игроком. Второе место заняла команда Москвы, третье — Татарстана.

Первенство прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.