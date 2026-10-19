Число компаний по доставке еды и продаже навынос в России выросло на 21%

За год число компаний в сегменте доставки еды и продажи навынос выросло на 21%. Для сравнения: ресторанов стало больше на 16%, кофеен — на 3%, сообщает АБН24 .

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин связал динамику со спросом на быстрые готовые блюда и сравнительно низкими затратами на открытие бизнеса. Особенно заметен спрос среди работающих жителей крупных городов.

«Человек возвращается вечером с работы и хочет быстро поужинать. Или у него есть полчаса на обед, и он предпочитает взять готовое блюдо. Это вполне понятное изменение образа жизни. Особенно среди работающего населения и жителей крупных городов», — рассказал эксперт.

Кухне для доставки и продажи навынос не нужны большой зал, дорогой интерьер и многочисленные официанты. Это привлекает малый бизнес. Однако рост числа компаний на 21% не означает такого же увеличения продаж: конкуренция усиливается.

Еда навынос зачастую дешевле посещения ресторана, а доставка может стоить дороже из-за логистики и наценок. Популярность набирают кулинарии, небольшие кафе и готовые блюда в супермаркетах.

Для торговых центров кухни без залов создают риск оттока заказов и не привлекают посетителей. При этом рестораны и фудкорты могут совмещать обслуживание гостей с доставкой, повышая загрузку кухни и выручку. Люлин ожидает дальнейшего развития этой модели.

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