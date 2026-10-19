Политконсультант связала перестановки в правительстве с выборами в Госдуму

Политконсультант Инга Бурикова назвала предложенные Михаилом Мишустиным кадровые изменения плановыми и связала их с недавними выборами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

После встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму кандидатуры четырех вице-премьеров и министра транспорта. Процедура прошла в соответствии с Конституцией России.

Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства, губернатора Приморского края Олега Кожемяко — вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Министр транспорта Андрей Никитин претендует на пост вице-премьера, курирующего в том числе транспорт. Антон Силуанов — на новую должность вице-премьера — министра финансов. Главу Росавиации Дмитрия Ядрова предложили назначить министром транспорта.

«Резюмируя, могу сказать, что перемены нужны, они вполне обоснованы и временем, и прошедшими недавно выборами, которые традиционно влекут за собой изменения. Лично для меня неожиданным и самым неопределенным по результативности пока является назначение Ирины Окладниковой. Остальные назначения вполне логичны и закономерны», — заключила Бурикова.

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