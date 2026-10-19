Соль, соус, водоросли: блогер поделилась рецептом супа из глаза тунца

Россиянка Марьям в своем блоге рассказала подписчикам, как сделать хорошее блюдо из глаза тунца.

«Для него выбрала насыщенный бульон, в котором есть соленость, кислинка, немного сладости и острота. Хотелось, чтобы вкус был выразительным, но за приправами все еще чувствовался сам продукт», — отметила Марьям.

Она уточнила, что для бульона взяла воду, соевый соус, перцовую пасту янним, понзу, мирин, пудру из водорослей комбу, соус из экстракта тунца, вустерский соус, соль. А при подаче она украсила блюдо листьями шисо. В бульон добавила рис.

Подписчики позитивно восприняли рецепт блогера, отметив, что он интересный, такое хочется попробовать.

«Так глаз — это ж самое вкусное. Я когда суп из головы лосося варю, всегда с огромным удовольствием его глаза съедаю. Да и вообще в рыбьей голове столько всего вкусного», — написала одна и комментаторов.

Некоторые отметили, что не стали бы есть такое, даже приготовленное шеф-поваром, а тем более делать это самостоятельно.

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