Кадры из дома миллионера, издевавшегося над детьми, назвали дикостью

Ранее дочь бизнесмена рассказала, что отец издевался над детьми, требовал, чтобы его боготворили. За проступки ставил на горох, макал головой в унитаз и т. д.

Третьяк и его супруга являются крестными одного из детей. При этом близкие не слышали от воспитанников жалоб.

Как отметила Татьяна Третьяк, дети предпринимателя постоянно учили стихи и готовили праздничные коллажи, а во время визитов в гости ни на что не сетовали. Она всегда считала обстановку в семье бизнесмена нормальной.

«Вроде всегда внимание ему уделяет. Как у няни содержали — не в курсе, не могу даже ничего сказать. Никогда я не слышала жалоб», — добавила Третьяк.

Она подчеркнула, что мужчина всегда гордился достижениями детей, поэтому увиденное на опубликованных кадрах стало для нее открытием.

«Для меня это дикость. Я не знаю, почему он мог это разрешать. Он всегда гордился, что у него столько детей, их достижениями», — заключила собеседница.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.