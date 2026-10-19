Кадры из дома миллионера, издевавшегося над детьми, назвали дикостью
Жена советского спортсмена, депутата Госдумы Владислава Третьяка Татьяна назвала дикостью кадры из дома друга-миллионера с издевательствами над детьми, сообщает РЕН ТВ.
Ранее дочь бизнесмена рассказала, что отец издевался над детьми, требовал, чтобы его боготворили. За проступки ставил на горох, макал головой в унитаз и т. д.
Третьяк и его супруга являются крестными одного из детей. При этом близкие не слышали от воспитанников жалоб.
Как отметила Татьяна Третьяк, дети предпринимателя постоянно учили стихи и готовили праздничные коллажи, а во время визитов в гости ни на что не сетовали. Она всегда считала обстановку в семье бизнесмена нормальной.
«Вроде всегда внимание ему уделяет. Как у няни содержали — не в курсе, не могу даже ничего сказать. Никогда я не слышала жалоб», — добавила Третьяк.
Она подчеркнула, что мужчина всегда гордился достижениями детей, поэтому увиденное на опубликованных кадрах стало для нее открытием.
«Для меня это дикость. Я не знаю, почему он мог это разрешать. Он всегда гордился, что у него столько детей, их достижениями», — заключила собеседница.
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