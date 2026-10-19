На горох и головой в унитаз: застройщик сектант избивает собственных детей

Старшая дочь предприниматели выросла, живет в Лондоне и сейчас отца боится не так сильно, как раньше. Девушка сделала видео воспитательных процессов в семье достоянием общественности.

Отец воспитывал детей вместе с помощницей. Они ставили их в упор лежа, коленями на горох, окунали малыша головой в унитаз. Женщина, как рассказали дети, докладывает их отцу об «успехах» в воспитании.

Всего у бизнесмена 11 детей от девяти женщин. Восемь отпрысков и сейчас живут вместе с мужчиной в многоуровневых апартаментах в Москве. Их матери в основном лишены родительских прав, так как они не россиянки. Предприниматель приглашал к себе юных гражданок Таиланда и Индонезии. Он обещал девушкам райскую жизнь, они беременели, рожали, после чего их сразу же высылали обратно на родину. Визы у них просрочены, поэтому вернуться к детям девушки не могли.

Взрослые дочери отметили, что отец превратил семью в секту. В доме он идол и безоговорочный авторитет, дети должны беспрекословно подчиняться и боготворить его, в противном случае их ждет жестокое, садистское наказание. Малыши терпели, сколько могли. Но в январе 2026 года семилетний сын предпринимателя пытался покончить с собой.

17-летняя дочь написала заявление, приложила видеозаписи, фото и аудиосвидетельства издевательств над детьми. Этим делом теперь занимается полиция.

Одна из сожительниц бизнесмена из Индонезии рассказала, что познакомилась с ним в 2012–2013 году. Мужчина искал жену-мусульманку и помог ей оформить визу в РФ. Через полгода отношений она забеременела, но узнала, что у возлюбленного есть другая женщина. Тогда предприниматель предложил ей либо сделать аборт и уйти, либо родить и жить в отдельной квартире.

По словам женщины, во время беременности ее запирали дома, а после родов забрали паспорт. При этом мужчина ни разу не пришел к ней и новорожденному сыну, а мальчика тайком увозили на встречи с отцом. Через девять месяцев ее отправили обратно в Индонезию. А позже лишили родительских прав, въезд в страну закрыли. О судьбе сына иностранка узнала несколько месяцев назад, после того как дочь бизнесмена прислала ей документы. Сейчас она хочет вернуть родительские права и утверждает, что сыну и другим детям приходится несладко.

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