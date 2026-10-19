В США выдали ордер на арест Рауля Кастро

Судья в Майями подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Его подозревают в причастности к сбитию двух гуманитарных самолетов в 1996 году, сообщает NBC6 .

Рауль Кастро — кубинский государственный и военный деятель, младший брат лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Он был президентом Кубы с 2008 по 2018 год. До этого несколько десятилетий занимал пост министра обороны. Сейчас ему 95 лет.

Расследование связано с инцидентом, который произошел в 1996 году. По версии американских властей, ВВС Кубы сбили над международными водами два гражданских самолета Cessna 337, принадлежавших базировавшейся в Майами организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue («Братья на помощь»). Погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США.

Также обвинения предъявлены еще пятерым лицам — Лоренцо Альберто Пересу-Пересу, Эмилио Хосе Паласио Бланко, Хосе Фиделю Гуалю Барсаге, Раулю Симанке Карденасу и Луису Раулю Гонсалесу-Пардо Родригесу.

В частности в деле фигурируют четыре пункта обвинения в убийстве, два пункта обвинения в уничтожении самолетов и заговор с целью убийства граждан США.

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