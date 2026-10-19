Число заболевших оспой обезьян в Петербурге выросло до пяти
Оспа обезьян подтвердилась у пяти человек в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Состояние пациентов опасений не вызывает. Всем заболевшим продолжают оказывать медпомощь.
Роспотребнадзор начал искать тех, кто контактировал с зараженными. Оспа обезьян может проявляться повышением температуры, общей интоксикацией и характерными высыпаниями на коже.
Ранее в Санкт-Петербурге было зафиксировано четыре случая заражения оспой обезьян. Местное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование.
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