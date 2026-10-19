«Съела тысячу насекомых»: россиянка ест живых жуков-знахарей для лечения болезни

Россиянка разводит и ест живых жуков-знахарей для лечения болезни. Женщина утверждает, что уже съела почти 1 тыс. насекомых.

Екатерина рассказала, что специально разводила жуков-знахарей, чтобы употреблять живыми. Всего она съела 930 штук. Россиянке поставили диагноз «коксартроз». Она регулярно принимает лекарственные препараты, но одновременно решила обратиться и к народной медицине.

По ее словам, живут жуки в банке на геркулесе, хлебе и банановой кожуре. О лечебных свойствах жуков-знахарей «ходят легенды».

На опубликованных кадрах Екатерина демонстрирует кусочек хлеба с хуками. Затем она выпивает стакан воды с живыми насекомыми.

«Я не рекомендую вам лечение! А делюсь своим опытом и той информацией, которую сама использовала при личном употреблении», — написала пользователь katia_cosmic в Instagram*.

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