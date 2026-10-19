Грузовик насмерть сбил 14-летнюю самокатчицу в Долгопрудном

Трагедия произошла вечером возле дома на улице Восточной в Долгопрудном — водитель на грузовике марки Mercedes насмерть сбил 14-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 16:30. Девочка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попала под колеса. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее неизвестный перуанский певец сбил 77-летнего россиянина, который вышел вынести мусор. Музыканта задержали. По словам очевидцев, он мог быть пьян.

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