Известный перуанский певец сбил пожилого россиянина, выносившего мусор

Известный перуанский певец сбил 77-летнего россиянина, который вышел вынести мусор. Музыканта задержали. По словам очевидцев, он мог быть пьян, сообщает SHOT .

Произошла авария 15 октября в городе Трухильо. 47-летний лидер перуанской группы Los Villacorta Иван Вильякорта сбил россиянина Александра Русбалахнина. Мужчина вышел из дома, чтобы выбросить мусор. В результате ДТП Русбалахнин получил перелом ноги и был госпитализирован.

После аварии певца доставили в полицейский участок. Местные жители утверждают, что Вильякорта говорил невнятно и выглядел пьяным. Сам музыкант извинился перед россиянином и пообещал оплатить лечение.

Ранее 37-летний россиянин разбился насмерть на мотоцикле на трассе Сукхумвит в Паттайе (Таиланд). По предварительной информации, причина ДТП — превышение скорости.

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