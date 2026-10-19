В Химках прошел день открытых дверей в колледже «Подмосковье»

День открытых дверей в структурном подразделении № 8 колледжа «Подмосковье» в Химках дал школьникам и их родителям возможность познакомиться с профессиями на практике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Участники окунулись в будни колледжа: побывали в учебных корпусах и мастерских, попробовали себя в разных профессиях на профессиональных пробах, посетили мастер‑классы, пообщались со студентами и преподавателями.

Программа получилась разносторонней: в нее включили не только профориентацию, но и знакомство с культурой и традициями разных народов. Учитывая, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, гости приняли участие в игре «Географический компас» и побывали на мастер‑классе «Тест‑драйв для теста „Печки‑лавочки“», посвященном народным традициям и быту.

Для родителей подготовили отдельную программу. Собрание прошло в очно‑заочном формате.

«При выборе образовательной траектории подростку важно видеть не только название специальности, но и понимать, что за ней стоит: какие знания предстоит получить, какими навыками овладеть и где их можно будет применить. Поэтому практическое знакомство с профессиями — значимая часть профориентационной работы. Оно помогает школьникам подходить к выбору будущего более осознанно», — подчеркнула начальник Управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Такие встречи способствуют согласованию школьного образования, профессиональной подготовки и запросов работодателей. Для будущих абитуриентов это шанс сделать первый шаг к специальности, понимая, что она из себя представляет и какие возможности открывает.

День открытых дверей прошел в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.