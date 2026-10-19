Мошенники выманили у жителей Подмосковья более 158 млн руб за сентябрь

Жители Московской области потеряли в сентябре более 158 млн рублей из-за мошенников, выдававших себя за сотрудников госорганов и силовых структур, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Главное управление региональной безопасности Московской области представило пять крупных случаев мошенничества за сентябрь. Злоумышленники убеждали жителей передавать сбережения под предлогом их защиты.

Житель Ленинского городского округа потерял 43 млн рублей. Неизвестные звонили ему в мессенджере MAX от имени Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ России. Они убедили мужчину снять деньги со счетов и передать курьерам в Москве.

Генеральный директор компании передал мошенникам 30 905 000 рублей. Собеседники связывались с ним по телефону и в MAX, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, ФСБ и судебными приставами.

Пенсионерка из Ступино лишилась 30 746 764 рублей. Звонившие назвались сотрудниками Центрального банка и ФСБ России. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину собрать личные накопления и передать неизвестным.

Житель Истры передал курьеру 26 553 085 рублей. Мошенники звонили ему в MAX, представлялись сотрудниками Федерального казначейства и следственных органов и убедили собрать накопления.

Пенсионерка из Одинцовского округа потеряла 25 866 000 рублей. Неизвестные связывались с ней в MAX от имени Пенсионного фонда России, Росфинмониторинга, ФСБ и Центрального банка. Под их влиянием женщина собрала накопления, сняла деньги со счетов, продала квартиру и передала средства курьерам.

В управлении призвали не доверять незнакомцам, требующим по телефону или в мессенджерах срочно снять, перевести или передать деньги для их «защиты». Финансовые распоряжения под давлением выполнять нельзя, а информацию следует самостоятельно проверять через официальные каналы связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.