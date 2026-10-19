Экспортеров АПК Подмосковья пригласили на бесплатные вебинары о рынках Азии

Российский экспортный центр проведет с 20 по 23 октября бесплатные вебинары для предпринимателей и экспортеров агропромышленного комплекса о выходе на рынки Азии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Серия вебинаров поможет найти зарубежных партнеров, наладить онлайн-продажи и разобраться в логистике, сертификации, маркировке и таможенных процедурах. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

20 октября, 12:00–13:30 — «Как выбрать стратегию выхода в Азию: 4 рынка – 4 кейса». Эксперты разберут опыт работы во Вьетнаме, Южной Корее, Японии и Китае: от первых B2B-поставок и переговоров до продаж конечному потребителю и создания команды за рубежом. Регистрация — по ссылке.

21 октября, 10:00–11:30 — «Made in Russia. Export Online: Китай. Напитки». Темы встречи — спрос, упаковка и маркировка, продвижение и продажи на китайских маркетплейсах. Отдельный блок посвятят экспорту алкоголя. Регистрация — на официальном сайте.

22 октября, 11:00–13:00 — «Китай: все о сертификации продукции и регистрации бренда». Участникам расскажут об обязательной и добровольной сертификации, изменениях в стандарте маркировки, защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом. Регистрация — по ссылке.

23 октября, 13:00–15:00 — «Алкогольный рынок Таджикистана: что ждет российского экспортера». В программе — обзор рынка, спрос, востребованные категории, каналы дистрибуции, правила импорта, сертификации и таможенного оформления. Регистрация — на странице события.

Продукцию АПК Подмосковья поставляют более чем в 80 стран мира.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.