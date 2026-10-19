Центр крови Подмосковья приглашает доноров с I, III и IV отрицательными группами

Московский областной центр крови приглашает доноров с I, III и IV отрицательными группами крови. Запасы II группы также нуждаются в пополнении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови Подмосковья формирует запасы с учетом потребностей медучреждений и пациентов.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с кровопотерей, онкологией, новорожденных с патологиями и больных с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Доноров принимают в Москве на ул. Металлургов, 37А ежедневно с 8:00 до 14:00. Подразделения в Подольске (ул. Кирова, 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, 13/5) и Наро-Фоминске (ул. Школьная, 1) работают пн–пт, в Щелкове (ул. Новая Фабрика, 8) и Воскресенске (Больничный проезд, 5) — пн–сб, в Ногинске (ул. Октябрьская, 85д) — пн, ср, пт, в Люберцах (Октябрьский проспект, 64) — вт, чт. Время приема — 8:00–13:00.

В Сергиевом Посаде (Новоугличское шоссе, 62а) доноров ждут пн–ср с 9:00 до 12:00, в Серпухове (ул. Комсомольская, 4, пом. 2) — пн, ср с 9:00 до 12:00.

Выездные акции пройдут с 9:00 до 12:00: 21 октября — Химкинская клиническая больница, ул. Чкалова, 2/21, 3-й этаж, без записи; 26 октября — Раменское, ДК им. Воровского, ул. Воровского, 4, без записи; 27 октября — Луховицы, РДК «Старт», ул. Жуковского, 18. Запись на сайте откроется 22 октября в 12:00. Для доноров Луховиц доступен чат VK.

Донором может стать совершеннолетний без противопоказаний. Нужны оригинал паспорта, СНИЛС и временная регистрация, если в паспорте нет постоянной регистрации в любом субъекте РФ. Доноры получат 1106 руб. на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.