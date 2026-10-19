В Дубне 85 доноров сдали более 38 литров крови

Жители Дубны 19 октября сдали более 38 литров крови на донорской акции в библиотеке имени Блохинцева. Донорами стали 85 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Подмосковного центра крови и трансфузиологической службы Дубненской больницы 19 октября провели очередную донорскую акцию в библиотеке имени Блохинцева. Сдать кровь пришли более ста человек. Донорами стали 85 жителей, у которых собрали более 38 литров крови.

Каждый донор получил компенсацию на питание в размере 1106 рублей и дополнительный день отдыха.

«Каждая донация — это шанс на спасение, надежда для тех, кто борется за жизнь. Донорство — это не просто процедура, это проявление человечности и солидарности. Особенно ценно, что в акции участвуют люди самых разных профессий и возрастов, объединенные одной целью — помогать», — отметила старшая медицинская сестра трансфузиологической службы Дубненской больницы Ирина Каретникова.

Она поблагодарила участников и пригласила желающих на следующие акции. В Дубне они проходят дважды в месяц.

С начала года почти 55 тыс. жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты. Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте https://donormo.ru.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.