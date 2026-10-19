Россиянка лишилась зрения после липосакции в Москве

53-летняя швея из Шахт перед свадьбой решила сделать липосакцию, она прибыла на процедуру в столицу, но после операции ослепла, сообщает Mash .

В московской клинике пациентке предложили убрать жир с живота и перенести его в ягодицы. Перед операцией выяснилось, что у женщины нет документа о группе крови. Поэтому главврач отказался проводить ей анестезию.

Из-за сложившейся ситуации срочно вызвали специалиста из столичной больницы, который согласился на процедуру.

После операции пациентке стало плохо, зрение начало пропадать. На третий день женщину выписали из клиники. Ей посоветовали обратиться к офтальмологу.

В итоге пострадавшую доставили в Боткинскую больницу и положили в реанимацию. Сейчас на одном глазу у пациентки осталось около 10% зрения, второй не видит совсем.

Представители россиянки готовят иск к клинике. Кроме компенсации за физический и моральный вред, они требуют вернуть ей стоимость операции — всего 9,1 млн рублей.

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