Будет тихо умирать: россиянка с инсультом осталась без помощи в Турции

У россиянки случился инсульт в миграционной тюрьме Турции, но помочь ей некому. Женщина парализована, ее собираются отправить в дом инвалидов без должного лечения, сообщают «Осторожно, новости» .

Уроженка Костромы Светлана Ч. около четырех лет назад приехала в Турцию. У женщины, по словам волонтеров, были проблемы со здоровьем, предположительно, психического характера. Некоторое время назад местные власти поместили Светлану в миграционный изолятор из-за проблем с законом. Там у россиянки произошел инсульт.

Правая сторона тела женщины парализована. Светлана не может говорить — только отвечать кивками. Родственники россиянки не вышли на связь с турецкими правоохранителями, из-за чего тем пришлось обращаться к волонтерам, чтобы они забрали пациентку.

Активисты отвезли женщину в больницу, оплатили анализы. Врачи заявили, что ее жизни ничего не угрожает, поэтому оставить пациентку в медучреждении они не могут. 17 октября Светлану перевели в неврологическую больницу. Но в тот же день медики потребовали волонтеров забрать россиянку.

Активисты обратились в консульство, но там заявили, что ничем не могут помочь. Вывезти женщину на родину нельзя из-за ее состояния. Светлану собираются перевести в дом инвалидов.

«Она сейчас просто тихо будет умирать в каком-то доме инвалидов», — бьют панику волонтеры.

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