На заводе «ИСТРАТЕХ» в Истре представили циркуляционный насос MP

Предприятие «ПК ИСТРАТЕХ» представило новую линейку насосного оборудования на площадке в деревне Лешково городского округа Истра. Главной новинкой стал циркуляционный насос MP — первый результат партнерства с IMP PUMPS, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Насос MP с «мокрым ротором» обеспечивает циркуляцию теплоносителя или хладагента по замкнутому контуру в системах отопления и кондиционирования зданий. Инженеры ИСТРАТЕХ и IMP PUMPS совместно адаптировали европейские технологии к российскому рынку и наладили серийное производство.

Модель работает тихо благодаря отсутствию вентилятора охлаждения. Катафорезное покрытие и эффективное охлаждение повышают надежность. Насос имеет три скорости, рассчитан на температуру от –10 до +120 °С и содержание гликоля до 50%, удобен в монтаже и эксплуатации.

С 2024 года «ПК ИСТРАТЕХ» обладает правами на производство насосного оборудования после ухода Grundfos с российского рынка. Предприятие выпускает полный спектр насосного оборудования с локализацией до 90% и разрабатывает новые продукты.

В презентации участвовали вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко, генеральные директора ПК ИСТРАТЕХ Михаил Ан и IMP PUMPS Лончар Владо, руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона.

Гости осмотрели производство полного цикла и открываемую линию сборки. Руководители и специалисты компаний выступили на конференции «Эффективные решения для отраслей экономики». Завершила встречу дискуссия о заключении офсетного контракта с правительством Московской области.

«Мы нацелены на максимальное применение подмосковных разработок при модернизации инфраструктуры и замене как внешних, так и внутридомовых инженерных сетей», — отметил Владислав Мурашов.

В министерстве энергетики региона подчеркнули значение локализации насосной техники для устойчивости инфраструктуры и снижения зависимости от импорта. Участие в таких встречах позволяет оценить готовность производителя обеспечивать потребности энергетики и ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.