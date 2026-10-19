Конференция AI Journey 2026 пройдет с 26 по 28 ноября

Даты проведения ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 скорректированы: она состоится в Москве 26–28 ноября и в этом году будет открыта для очного участия в дни «Бизнес» и «Наука» — 27 и 28 ноября.

На конференции выступят ведущие российские и международные представители ИИ-индустрии, которые расскажут о текущих достижениях, будущих задачах и внедрении новых технологий. Среди спикеров — представители Китая, Индии, Бразилии, Сербии и других стран.

27 ноября программа будет особенно актуальна для владельцев и руководителей бизнеса, сотрудников, отвечающих за финансовое и продуктовое развитие, а также исследователей, которые хотят узнать о глобальных ИИ-трендах и возможностях из первых рук. 28 ноября программа будет ориентирована на ученых, которые используют искусственный интеллект в своей работе или изучают его, а также на представителей академического сообщества.

Участники конференции смогут посетить выставочные зоны, разделенные по тематике: для тех, кто создает ИИ, применяет его в бизнесе и использует в жизни. На выставке представят последние продуктовые и исследовательские разработки компаний Альянса в сфере ИИ и партнеров конференции.

Все выступления трех дней мероприятия также будут доступны в прямом эфире на сайте aij.ru на русском, английском и арабском языках, а программа главной сцены будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

Для посещения AI Journey необходимо заполнить заявку на сайте aij.ru и дождаться одобрения регистрации.

Также открыта аккредитация для журналистов по ссылке.

В прошлом году на конференции выступили более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США. Посмотреть запись трансляции можно на сайте aij.ru/archive.