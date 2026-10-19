Лунгин объяснил негативные отзывы о киносказке «Василиса и хранители времени»

Павел Лунгин связал отрицательные отзывы о своей киносказке «Василиса и хранители времени» с ее темой — детской травмой. По мнению режиссера, публика рассчитывала на более легкое кино, сообщает RT .

Лунгин рассказал, что попытался придать сказке смысл, но допустил, что такой подход не отвечал ожиданиям зрителей.

«Публика любит, образно говоря, Чебурашку, а я попытался сделать фильм про детскую травму. Такие истории люди, как оказалось, не любят. Наверное, зрители ждали какого-то легкого детского развлечения, а я по привычке вставил в сказку смысл. Может быть, я был и неправ: не всегда надо заставлять зрителя интенсивно думать», — заявил Павел Лунгин в беседе с RT.

«Василиса и хранители времени» вышла в прокат в 2024 году. Картина получила преимущественно отрицательные оценки критиков и зрителей.

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