Лунгин объяснил негативные отзывы о киносказке «Василиса и хранители времени»
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Павел Лунгин связал отрицательные отзывы о своей киносказке «Василиса и хранители времени» с ее темой — детской травмой. По мнению режиссера, публика рассчитывала на более легкое кино, сообщает RT.
Лунгин рассказал, что попытался придать сказке смысл, но допустил, что такой подход не отвечал ожиданиям зрителей.
«Публика любит, образно говоря, Чебурашку, а я попытался сделать фильм про детскую травму. Такие истории люди, как оказалось, не любят. Наверное, зрители ждали какого-то легкого детского развлечения, а я по привычке вставил в сказку смысл. Может быть, я был и неправ: не всегда надо заставлять зрителя интенсивно думать», — заявил Павел Лунгин в беседе с RT.
«Василиса и хранители времени» вышла в прокат в 2024 году. Картина получила преимущественно отрицательные оценки критиков и зрителей.
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