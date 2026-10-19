Травматолог Тамазян объяснил причины отвода от донорства после травм

Травматолог-ортопед и Почетный донор России Вартан Тамазян рассказал, почему после травмы необходимо временно отказаться от сдачи крови. Срок отвода зависит от характера повреждений, их тяжести и восстановления организма, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вартан Тамазян объяснил, что после травмы организму нужно восстановить объем циркулирующей крови и запасы железа. Состояние здоровья может временно не позволять человеку быть донором. При возможном инфицировании также требуются наблюдение и контроль лабораторных показателей до получения отрицательных результатов.

Врач регулярно сдает кровь: на его счету более 60 донаций. Он напомнил, что срок временного отвода от сдачи крови и ее компонентов определяют с учетом характера травмы, ее тяжести и процесса восстановления.

При тяжелых повреждениях и большой кровопотере своевременное переливание может спасти жизнь. Помимо обезболивания и стабильной фиксации переломов, для купирования шока требуется восполнение объема циркулирующей крови. Переливание цельной крови и ее компонентов помогает остановить кровотечение и защитить организм от полиорганной недостаточности.

Эритроциты переносят кислород, и их потеря приводит к кислородному голоданию и нарушению работы органов. Плазма содержит факторы свертывания, переносит клетки крови, гормоны и питательные вещества. Тромбоциты обеспечивают первичную остановку кровотечения и участвуют в образовании сгустка в месте повреждения тканей.

Тамазян подчеркнул, что каждая клиника, оказывающая экстренную травматологическую помощь, должна иметь запас донорской крови и ее компонентов — без него невозможно своевременно помочь пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.