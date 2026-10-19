В Можайске готовят основание футбольного поля на стадионе «Спартак»

Рабочие готовят основание футбольного поля, беговых дорожек и секторов для прыжков на стадионе «Спартак» в Можайске. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На стадионе «Спартак» в Можайске ведут земляные и планировочные работы, обустраивают дренажную систему и ливневую канализацию. Реконструкция проходит по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По его словам, монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами завершены. Сейчас рабочие монтируют металлоконструкции козырька трибуны, отделывают помещения под трибунами и прокладывают инженерные сети. На объекте задействованы 45 специалистов и 10 единиц техники.

После реконструкции стадион получит футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом и дренажом. Здесь установят осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны с защитным навесом вместят 1,5 тыс. зрителей.

В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, медкабинет и залы для секций. Площадь административно-бытового корпуса с трибунами составит 2378,14 м². Открытие обновленной арены запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.