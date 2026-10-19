Роман Товстик обвинил бывшую жену в давлении на дочь и распространении лжи

Бизнесмен Роман Товстик заявил, что бывшая жена Елена распространяет о нем ложь, а после желания дочери жить с ним мать и бабушка начали давить на девочку, сообщает Газета.ru .

По словам Товстика, 10-летняя Алиса заявила в суде, что хочет жить с ним. Он утверждает, что после этого у дочери забрали гаджеты, заблокировали номера отца, сестры и брата, запретили выходить из дома и общаться. Бизнесмен забрал ее с гимнастики, по его словам, по просьбе ребенка. После этого Елена вновь обвинила его в похищении дочери.

«Меня выставляют отцом, который украл собственного ребенка. Ну, во-первых, невозможно украсть собственного ребенка. Во-вторых, я уже устал от этой бесконечной лжи Елены Товстик, которая максимально делает все, чтобы уничтожить мою репутацию, поливая совершенно лживыми, неправдоподобными историями. Алиса четко и ясно на суде сказала, что хочет жить со мной», — рассказал Товстик.

Предприниматель также записал видео с Алисой. В нем девочка заявила, что мать заставляла ее записывать ролики об отце. Алиса сказала, что любит папу и ей нравится его новая возлюбленная Полина Диброва.

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