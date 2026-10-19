LADA Granta возглавила рейтинг популярных новых машин в Новосибирской области

LADA Granta стала лидером по интересу к новым автомобилям на «Авито Авто» в Новосибирской области в III квартале 2026 года. Средняя цена модели составила 1,1 млн рублей, сообщает Om1 Новосибирск .

Средняя стоимость нового автомобиля в регионе достигла 3,4 млн рублей. В пятерку популярных моделей также вошли LADA Niva Travel (1,7 млн), LADA Niva Legend (1,2 млн), TENET T4L (2,4 млн) и TENET T7 (3 млн рублей).

В десятку попали LADA Vesta за 1,8 млн рублей, HAVAL Jolion за 2,7 млн, Li Auto L9, Li Auto L6 и Volga K50. Средняя цена последней составила 4,6 млн рублей.

За год LADA Largus подешевела на 9,4%, до 1,8 млн рублей, Granta — на 5%, Vesta — на 3,5%. Цена Chery Tiggo 9 снизилась на 3,1%, до 4,3 млн рублей.

«Меняется подход россиян к выбору автомобиля: доля тех, кто рассматривает как новые машины, так и автомобили с пробегом, в целом по России за год выросла примерно на 14 п. п., до 44%. При этом, по данным нашего исследования, для каждого четвертого покупателя (26%) приобретение нового автомобиля стало первым опытом покупки в этом сегменте: ранее они покупали только машины с пробегом», — сообщил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито».

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