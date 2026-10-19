Колледж «Энергия» провел день открытых дверей для будущих абитуриентов

Единый день открытых дверей прошел 17 октября во всех структурных подразделениях колледжа «Энергия». Будущие абитуриенты познакомились с профессиями и работодателями, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гости колледжа «Энергия» пообщались с работодателями-партнерами, среди которых были выпускники учебного заведения. Педагоги и студенты провели для участников профессиональные пробы и мастер-классы.

Будущие абитуриенты осваивали навыки сварки, изучали принципы работы современных станков, проводили эксперименты в химической лаборатории. Они также отрабатывали действия при тушении настоящего пожара и создавали собственную компьютерную сеть.

На родительском собрании представители администрации колледжа рассказали о правилах поступления, особенностях образовательных программ и перспективах трудоустройства выпускников.

Ведущий специалист отдела подготовки кадров военно-промышленной корпорации «Машиностроения» Елена Волкова рассказала о трудоустройстве студентов и выпускников и отметила востребованность специалистов, которых готовит колледж. В знак признания высокого уровня их подготовки она вручила благодарственное письмо директору и коллективу колледжа «Энергия».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.