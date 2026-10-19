Анита Цой исключила алкоголь и конфеты из райдера

Анита Цой пересмотрела список требований к организаторам выступлений и убрала из него алкоголь и сладости. Артистка стала внимательнее следить за питанием, сообщает Газета.ru .

Певица рассказала об изменениях на мероприятии «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». По ее словам, концерты дают большую нагрузку на организм, поэтому важно соблюдать диету.

«Убрала алкоголь. Кое-что еще в райдере подчерикала, конфеты там были. Сейчас только фрукты, овощи остались, даже колбаса определенного сорта и желательно фермерская, органическая. Здоровье! Я сейчас очень кайфую от того, что молодежь гастролирующая, как правило, на диетах. Потому что нагрузка колоссальная. Я рада, что это понимают молодые артисты и не гробят себя, как мы раньше», — поделилась певица.

В одном из недавних интервью Цой впервые публично сняла парик и призналась, что испытала облегчение. Она много лет использовала накладные волосы на концертах и стала отождествлять себя с этим образом. Теперь в обычной жизни и на красных дорожках артистка предпочитает появляться со своими волосами, но для сцены по-прежнему считает парик необходимым.

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