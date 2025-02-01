Стоимость газа в ЕС в январе увеличилась на 6%

Средняя цена газа в ЕС увеличилась на 6% по итогам января. 1 тыс. кубометров «голубого топлива» теперь стоит почти 577 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на свои расчеты и информацию лондонской биржи ICE.

Главная причина роста цен — повышенная скорость отбора «голубого топлива» из хранилищ ЕС в связи с холодной зимой. Также стоимость выросла из-за завершения транзита газа из РФ через территорию Украины.

В конце декабря 2024 года цена фьючерсов на газ составляла 539 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако уже 31 января 2025 года стоимость была равна 577 долларов, что на 6% выше, чем месяцем ранее.

Ранее в ЕС отменили предельный уровень цен на «голубое топливо». Его ввели во время энергокризиса в 2022 году.