В Электростали проведут литературный пикник и концерт в парке «Авангард»

Парк «Авангард» в Электростали подготовил на 21–25 октября литературную, спортивную и музыкальную программу для посетителей от шести лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 21 октября, в 12:00 в павильоне парка «Авангард» состоится «Литературный пикник». Участников ждут открытые чтения, интерактив и мастер-класс. В 17:30 на спортивной площадке пройдет тренировка по карате.

В субботу в 09:00 начнется дружеская пробежка «5 верст». Участники смогут пробежать или пройти дистанцию в комфортном темпе. В 11:00 состоится открытая тренировка по легкой атлетике.

В воскресенье, 25 октября, в 16:00 в павильоне выступит вокальная группа «Авангард». Танцевально-концертная программа объединит живое исполнение и танцы.

Возрастное ограничение мероприятий — 6+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.