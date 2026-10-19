Дороховская школа победила в игре «Мое Подмосковье» в Рузском округе

Команда Дороховской школы выиграла муниципальный этап Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», который прошел 16 октября в Рузском округе. Школьники представят округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап чемпионата прошел в Молодежном центре. В нем участвовали активисты «Движения Первых» из семи школ Рузского муниципального округа. Председатель местного отделения движения Надежда Квасова подготовила и провела турнир в формате авторского квиза.

Председатель совета депутатов округа Ирина Вереина открыла соревнование и обратилась к участникам с напутственным словом. Команды проверили знания экономики, истории и культуры региона. Абсолютным победителем стала команда Дороховской школы, которая выступит на региональном уровне.

«Настольная игра «Мое Подмосковье» разработана Московской областной думой. Главная ее цель — развитие интереса к родному краю, приобщение к его истории, знакомство с традициями и культурным наследием региона», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа поблагодарил команды за участие и пожелал дороховчанам удачи, уверенности и новых побед.

«Такие инициативы укрепляют связь поколений и формируют у ребят искренний интерес к своему краю. Уверен, что игра станет хорошим подспорьем и в школах, и в семейном кругу, а значит, внесет вклад в воспитание настоящих патриотов Подмосковья», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.