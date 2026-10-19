Щелковский водоканал представил студентам вакансии на дне открытых дверей

Щелковский водоканал принял участие в дне открытых дверей в Щелковском колледже. Представители предприятия рассказали студентам о трудоустройстве и профессиональном росте, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Щелковского водоканала познакомили студентов колледжа с актуальными вакансиями, спецификой работы и возможностями развития на предприятии. Они также ответили на вопросы о карьерном пути в отрасли.

В рамках «Профессионалитета» колледж готовит для водоканала двоих учащихся по специальности «Сварочное производство». Начать карьеру на предприятии можно слесарем-ремонтником, слесарем аварийно-восстановительных работ, электросварщиком или водителем.

Для молодых специалистов предусмотрены наставничество, поэтапное включение в производственные процессы и сопровождение в начале трудовой деятельности. Предприятие уделяет внимание адаптации молодежи в коллективах и преемственности поколений.

Студенты могут не только узнать о вакансиях, но и увидеть примеры работы бригад, познакомиться с оборудованием и технологиями обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.