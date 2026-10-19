В Центральной музыкальной школе завершился фестиваль духового искусства

Фестиваль «A Tutta Forza: духовое искусство» прошел с 11 по 17 октября в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства. Он стал первым крупным совместным проектом академии и Московской областной филармонии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль завершился гала-концертом 17 октября в Концертном зале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства (ЦМШ — АИИ). Молодые исполнители выступили с симфоническим оркестром Московской областной филармонии под управлением его художественного руководителя Дмитрия Юровского.

К участию приглашали музыкантов 14–20 лет, обучающихся в Центральном федеральном округе и филиалах академии. По заявкам и видеозаписям отобрали 16 исполнителей по направлениям деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, тромбон и ударные.

После открытия 11 октября участники ежедневно посещали мастер-классы ведущих преподавателей и известных российских исполнителей, слушали лекции и выступали на вечерних концертах. Очная программа проходила публично в Концертном и Камерном залах академии. Учредителем и организатором фестиваля выступила ЦМШ — АИИ.

Проект реализовали в рамках соглашения от 15 июня 2026 года. Его подписали ректор академии Валерий Пясецкий, председатель художественного совета ЦМШ, народный артист России Денис Мацуев, и. о. директора филармонии Сергей Бобков и Дмитрий Юровский. Соглашение предусматривает совместные творческие и образовательные проекты для поддержки молодых музыкантов и развития академического исполнительства.

Симфонический оркестр филармонии основан в 1978 году и выступает в России и за рубежом. Дмитрий Юровский возглавил коллектив в марте 2026 года.

ЦМШ создали в 1935 году на базе Особой детской группы 1932 года. В 2022 году школа получила статус вуза и нынешнее название, а 20 мая 2025 года отметила 90-летие. Ее выпускники 60 раз становились лауреатами Международного конкурса имени П. И. Чайковского, завоевав в том числе 12 золотых медалей.

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