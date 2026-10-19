2 человека погибли: разрушительный шторм обрушился на Испанию
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Разрушительный шторм с мощными ливнями, грозами и наводнением обрушился на Испанию, в стране отменили занятия в школах, сообщает SHOT.
На средиземноморском побережье Испании 18 октября начались наводнения. Минимум две женщины погибли: одну унесло потоком в Кабрера‑де‑Мар, другую нашли в море у Сагунто.
В городе Олива из-за разгула стихии эвакуированы около 2 тыс. человек.
Также закрыты школы на Майорке, Ибице, Форментере, в 42 муниципалитетах Валенсии и Аликанте. 100 тыс. учеников остались дома. В аэропорту Ибицы отменили десятки рейсов.
На юге Валенсии объявили «красный» уровень опасности из-за непогоды, на Ибице — «оранжевый» уровень.
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