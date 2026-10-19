Более 30 сотрудников онлайн-кинотеатра сдали кровь на акции областного центра

Сотрудники одного из онлайн-кинотеатров приняли участие в выездной акции Московского областного центра крови. Более 30 доноров помогли заготовить почти 11 литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови провел донорскую акцию в офисе одного из онлайн-кинотеатров. В ней участвовали более 30 человек, которые сдали почти 11 литров крови.

Для разработчика BigData Максима эта донация стала первой. Он долго сомневался, но решился последовать примеру дяди — Почетного донора России.

«Тем более выдалась удобная возможность: акция проходит прямо на работе. Все прошло достаточно комфортно. Так что причин останавливаться на одной донации нет — продолжу сдавать кровь дальше», — рассказал Максим.

Аналитик 1С Евгения впервые сдала кровь за компанию с друзьями и с тех пор делает это регулярно.

«Сегодня у меня пятая по счету донация. Удобно, что можно сделать доброе дело на рабочем месте. Очень приятно, что, сдавая кровь, я помогаю людям. Ради этого и стала донором», — поделилась Евгения.

Всего в октябре Московский областной центр крови проведет 29 выездных корпоративных и общегородских донорских акций в 16 городских округах Подмосковья. Восемь общегородских акций пройдут в Дубне, Чехове, Коломне, Талдоме, Электростали, Раменском и Луховицах.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.