Сотрудники Мосавтодора выполнили ямочный ремонт и восстановили элементы инфраструктуры на 15 региональных дорогах в муниципальном округе Можайск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор привел в порядок 15 региональных дорог в Можайске и малых населенных пунктах округа. Работы провели для комфортного и безопасного проезда жителей.

Ямочный ремонт выполнили на Коммунистической и 1-й Железнодорожной улицах в Можайске, в деревнях Золотилово, Голышкино, Дегтяри, Павлищево, Вяземское, Перещапово, Клементьево, поселке Лесное, а также вблизи деревень Шеляково и Пасильево.

В окружном центре на улицах Переяслав-Хмельницкого и Московской дорожные знаки привели в нормативное состояние. В деревне Большое Тесово восстановили линию наружного освещения, чтобы сделать проезд в темное время суток безопаснее.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.