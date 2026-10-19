Зумеры выбирают винтаж ради самовыражения и связи с прошлым

Молодые люди ищут одежду прошлых десятилетий в гардеробах родителей, магазинах и на площадках перепродажи. Винтаж помогает им найти свой стиль и обратиться к прошлому, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

К винтажу обычно относят одежду 1920–1990-х годов, которая сохранила связь с эстетикой своей эпохи. Интерес зумеров не ограничивается гардеробом: они также выбирают виниловые проигрыватели, пленочные фотоаппараты и проводные наушники.

Психолог Юлия Былева связала увлечение винтажом не только с обращением к прошлому, но и «с желанием выделиться среди других».

Психологи и социологи объясняют эту тенденцию поиском идентичности и связи с прошлым. Ностальгию по времени, в котором человек никогда не жил, называют анемойей.

Спрос поддерживает рынок перепродажи. По данным пресс-службы RWB, в разделе WB «Ресейл» размещено около 34 тыс. объявлений с винтажными товарами — порядка 2,3% всех активных объявлений. По данным «Авито», среди пользователей 18–24 лет 21% просматривают страницы с винтажными и антикварными вещами.

В Петербурге работают специализированные магазины. Veles Garments предлагает австрийские и немецкие жакеты, платья-дирндль и баварские блузы: отдельные вещи стоят примерно от 3 тыс. до 8 тыс. рублей. Комиссионный магазин And Friends на Короленко, 2, сочетает винтаж и современную моду.

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