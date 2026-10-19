В Сергиевом Посаде прошел турнир по боксу памяти Виктора Григорьева

Соревнования стали одной из важнейших традиций спортивной жизни Сергиева Посада. На парад выстроились юные и опытные боксеры, готовые сразиться на ринге с достойными соперниками. Честь торжественно поднять флаг Российской Федерации была доверена именитому воспитаннику секции бокса сергиевопосадской спортшколы «Центр», кандидату в мастера спорта, бронзовому призеру чемпионата ЦФО Ивану Цыганову.

Поддержку спортсменам выразили представители власти, в том числе, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и временно исполняющий полномочия главы Сергиево‑Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

«Много делается для развития спорта, и эту работу будем продолжать: строить новые залы, реконструировать существующие — это очень важно. Что касается бокса — это уникальный вид спорта, который развивает человека комплексно: и мышцы, и голову — все в совокупности, и со спортивной точки зрения, и с интеллектуальной. Это очень серьезный и полезный для здоровья и общего развития вид спорта. Чем больше приходит детей — даже если не все дойдут до разрядов, — тем лучше, спорт дает очень многое для становления характера, для всего, что нам жизненно необходимо. Поэтому мы будем и дальше развивать бокс: открывать секции, поддерживать и частные небольшие школы — этому тоже должно быть место. В целом все единоборства надо поддерживать — в том числе и для того, чтобы на улицах было меньше хулиганства: человек, прошедший спортивную секцию, никогда не будет хулиганить. Думаю, в ближайшее время, вместе со строительством новых спортивных объектов — ледового дворца, большого центрального стадиона, — мы примем новую стратегию развития спорта в целом. Это наша задача», — отметил депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Пахомов.

На двухдневные соревнования съехалось 80 спортсменов из Сергиево‑Посадского округа, Москвы, а также Московской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской областей. На ринге сойдутся юноши, девушки, юниоры и взрослые боксеры (2007 года рождения и старше). Турнир стал важной площадкой для обмена опытом и роста молодых спортсменов.

«Такие мероприятия, безусловно, важны. Тем более бокс, который действительно формирует и характер, и честность, и дисциплину. Я с глубоким уважением отношусь к этому виду спорта. Как говорят, бокс — это не просто мордобой, это силовые шахматы: всегда нужно думать. Это не просто махать кулаками — это стратегия и тактика, спорт для думающих людей. Что касается развития — я максимально буду поддерживать этот вид спорта, насколько это возможно. А здоровый образ жизни — это наше все: сильная нация, сильные люди — сильная Россия», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Сергиево‑Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

Бои шли в СК «Луч» в зале бокса имени Василия Портненко 17 и 18 октября. Организаторами турнира выступили благотворительный фонд «Ветераны бокса Сергиево‑Посадского района» и администрация округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.