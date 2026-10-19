Купил подвал и хочет прорубить стены: жители Таганки бьют тревогу из-за соседа

Жители Таганки в столице пожаловались на соседа, который решил открыть шиномонтаж в подвале дома. Люди обвиняют мужчину в фальсификации подписей и боятся возможного обрушения всего здания из-за его действий, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам жильцов, сосед приобрел с аукциона цокольное помещение площадью более чем в 400 кв. м. Там он решил открыть шиномонтаж, но не спросил разрешения у остальных проживающих в доме, как они сами утверждают.

Помещение, которое выкупил мужчина, является техническим подвалом многоэтажки с общедомовыми коммуникациями — отоплением, горячим и холодным водоснабжением. Жильцы указывают, что сосед получил разрешение на прорубание отдельных входов в наружных несущих стенах здания.

Теперь люди опасаются за свою безопасность. Они боятся, что сосед запланировал снос несущих стен.

В сентябре 2026 года специальная комиссия осмотрела цоколь. Инженеры заключили, что в подвале стены поражены грибком, началось разрушение фундаментных плит и перекрытий. Из-за этого любое вмешательство в несущие стены может привести к обрушению дома, где и так из-за грунтовых вод идет постоянное проседание почвы.

Также жильцы заявляют, что мужчина якобы предоставил сфальсифицированный документ 20-летней давности с подписями согласных жильцов, чтобы получить разрешение на перепланировку. Люди обратились с заявлением в полицию и прокуратуру.

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