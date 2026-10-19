Человек, упавший на пути на «желтой» ветке метро в Москве, погиб
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Мужчина упал под поезд в столичной подземке и погиб. Это произошло на станции Калининской линии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Днем в понедельник на восточном участке «желтой» линии метро произошел сбой в движении поездов. Причина — человек оказался на пути.
Трагедия произошла на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он получил смертельные травмы.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Из-за инцидента движение было закрыто от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение находится в графике.
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