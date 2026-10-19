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Поезда временно не ходят от «Шоссе Энтузиастов» до «Новогиреево» в Мосметро

Транспорт

На Калининской линии столичного метро остановилось движение поездов от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В понедельник днем на восточном участке «желтой» линии метро увеличили интервалы движения поездов. Причина сбоя — человек упал на пути.

Подробностей произошедшего в подземке на данный момент нет.

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