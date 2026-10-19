Поезда временно не ходят от «Шоссе Энтузиастов» до «Новогиреево» в Мосметро Транспорт 19 октября 2026 15:05

На Калининской линии столичного метро остановилось движение поездов от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. В понедельник днем на восточном участке «желтой» линии метро увеличили интервалы движения поездов. Причина сбоя — человек упал на пути. Подробностей произошедшего в подземке на данный момент нет. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.