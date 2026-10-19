USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,56
-0.92 %

На «желтой» линии Мосметро увеличены интервалы движения из-за человека на пути

Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на восточном участке Калининской линии столичной подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Составы временно ходят с увеличенными интервалами.

Причина сбоя — человек на пути.

Подробностей произошедшего в подземке на данный момент нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.