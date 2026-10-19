Коммунальный хоррор: жительнице Башкирии начислили 12 млн рублей за услуги ЖКХ

Жительница Уфы получила квитанцию с начислениями за услуги ЖКХ на сумму, за которую можно купить квартиру, сообщает Baza .

Обычно она платила за двухкомнатную квартиру на Владивостокской улице города от 3,5 до 6 тыс. рублей в месяц, а в последнее время даже чуть больше положенного, поэтому за октябрь жительница ждала перерасчета.

За этот месяц система автоматически насчитала девушке долг в 12 729 550 рублей. Однако за вывоз мусора тариф оставила прежний.

Уфимка сразу позвонила в управляющую компанию. В УК пообещали разобраться со счетом и попросили ее не спешить оплачивать квитанцию.

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